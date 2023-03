One More Level odnotował 1,78 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,82 mln zł wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody sięgnęły 15,02 mln zł w 2022 r. wobec 13,76 mln zł rok wcześniej.

"One More Level w 2022 roku osiągnęło 15 016 931,70 zł przychodów, wobec 13 758 431,53 zł w 2021 roku. Na rozpoznane w minionym okresie przychody złożyło się 7 124 852,44 zł przychodów netto ze sprzedaży (tantiem z projektu 'Ghostrunner') oraz 7 892 079,26 zł zmiany stanu produktów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Koszty operacyjne spółki w minionym roku wyniosły 10 026 478,48 zł, wobec 5 769 472,98 zł w 2021 r. Wzrost kosztów ma związek ze wzrostem skali działalności spółki. Na kwotę pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 6 684 417,8 zł złożyła się m.in. niegotówkowa amortyzacja wartości firmy, w wysokości 5 478 194,71 zł oraz 1 138 211,38 zł kosztów z tytułu rozwiązania umowy wydawniczej dla projektu 'Cyber Slash' i przejęcia pełni praw autorskich do niego" - czytamy dalej.

One More Level (poprzednio Laser-Med) zadebiutował na rynku NewConnect w 2012 roku. Spółka jest studiem game developerskim oraz certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

