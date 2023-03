Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 128,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 47,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"Grupa BOŚ zakończyła 2022 rok rekordowym zyskiem netto, wynoszącym 128,2 mln zł. Był on blisko 3-krotnie wyższy niż w 2021 roku, kiedy wyniósł 47,5 mln zł. Znacząca poprawa zyskowności Grupy BOŚ pozytywnie wpłynęła na kształtowanie się kluczowych wskaźników finansowych wpisanych w strategię rozwoju na lata 2021-2023 i pozwalających mierzyć skuteczność realizowanych działań. W 2022 roku Grupa BOŚ zanotowała wzrost wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE), który sięgnął 6,7% wobec 2,5% w 2021 roku, oraz znacząco poprawiła wskaźnik kosztów do dochodów (C/I), który w minionym roku wyniósł 52,9% wobec 64,9% rok wcześniej" - napisał wiceprezes kierujący pracami zarządu Emil Ślązak w liście dołączonym do raportu.

"Pomimo następstw gospodarczych wojny w Ukrainie oraz negatywnych skutków zmian regulacyjnych, w tym kosztów rezerw na koszty wakacji, oraz kosztów składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a także rosnących obciążeń rezerwami na walutowe kredyty mieszkaniowe, Grupa BOŚ w 2022 roku osiągnęła:

* najwyższy wynik netto w swojej historii, który wyniósł 128,2 mln zł wobec 47,5 mln zł w 2021 roku,

* wzrost wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) z 2,5% w 2021 roku do poziomu 6,7% w 2022 roku,

* poprawę wskaźnika koszty/dochody (C/I) z 64,9% w 2021 roku na 52,9% w 2022 roku,

* wzrost udziału kredytów proekologicznych z 37,12% w 2021 roku do 40,79% salda kredytów ogółem w banku na koniec 2022 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 758,34 mln zł wobec 374,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 127,57 mln zł wobec 141,85 mln zł rok wcześniej.

"W 2022 roku przychody z tytułu odsetek były wyższe o 775,2 mln zł w relacji do 2021 roku. Najwyższy wzrost odnotowano w przychodach odsetkowych od klientów instytucjonalnych, odsetkach od inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych. Głównym powodem wyższych przychodów był wzrost stawek WIBOR w rezultacie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych" - czytamy dalej.

Wynik grupy z tytułu opłat i prowizji wyniósł 127,6 mln zł, co oznacza spadek o 14,3 mln zł w porównaniu do 2021 roku. Niższe były przychody z tytułu usług maklerskich z powodu słabszej koniunktury na rynku giełdowym. Natomiast wzrosły prowizje od gwarancji i akredytyw oraz prowizje od kredytów, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 22,01 mld zł na koniec 2022 r. wobec 20,23 mld zł na koniec 2021 r.

"Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF (wg wartości nominalnej) wyniosła 773,4 mln zł na koniec 2022 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 490,2 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 roku wobec 368,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku. Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosiła 514,8 mln zł na koniec 2022 roku wobec 408,2 mln zł rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na koniec 2021 roku" - czytamy dalej.

"Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 144,3 mln zł wobec 20,8 mln zł w 2021 roku. Wzrost tej pozycji ma związek głównie z przyjęciem bardziej konserwatywnych parametrów do modelu szacowania rezerw oraz zmianą zasad rachunkowości w zakresie prezentowania rezerwy na ryzyko prawne. Zgodnie z przyjętymi zasadami w przypadku kredytów czynnych rezerwa ujmowana jest jako korekta (zmniejszenie) wartości bilansowej brutto kredytów zgodnie ze standardem MSSF9. Zmiana zasad spowodowała rozwiązanie części odpisów z tytułu utraty wartości i wzrost kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych" - napisano też w sprawozdaniu.

W 2022 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -106 mln zł wobec -114,1 mln zł w 2021 roku.

"Poziom adekwatności kapitałowej grupy, zarówno z zastosowaniem rozwiązań przejściowych MSSF 9, jak i bez nich utrzymywał się powyżej wartości zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2022 roku bank i grupa spełniały obowiązujące normy kapitałowe. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,11 % a łączny współczynnik kapitałowy 14,95%" - napisano dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 127,61 mln zł wobec 48,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,01 mld zł na koniec 2022 r.

