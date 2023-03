Zarząd Santander Bank Polska zarekomendował przeznaczenie na kapitał dywidendowy 2 376,69 mln zł z zysku za 2022 r. oraz 840,89 mln zł ze sprzedaży spółek Aviva i nie wyklucza decyzji o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy przy wykorzystaniu kapitału dywidendowego, podał bank.

"Zarząd banku rekomenduje:

1) Podzielić zysk osiągnięty w 2022 r. w kwocie 2 449 042 525,5 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznaczyć kwotę 72 357 000 zł,

- na kapitał dywidendowy utworzony przez zwyczajne walne zgromadzenie banku uchwałą nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego (kapitał dywidendowy) przeznaczyć kwotę 2 376 685 525,5 zł.

2) na kapitał dywidendowy przeznaczyć kwotę 840 886 574,78 zł stanowiącą zysk osiągnięty w związku z transakcją sprzedaży udziałów w spółkach ubezpieczeniowych Aviva zaksięgowany w kategorii 'Inne całkowite dochody'" - czytamy w komunikacie.

Podejmując decyzję, zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz zalecenia i aktualne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślono.

"Rekomendowany sposób podziału zysku przez zwyczajne walne zgromadzenie nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału dywidendowego, na podstawie upoważnienia dla zarządu wynikającego z § 50 ust. 4 statutu banku. Będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez bank pozytywnego stanowiska KNF po wydaniu rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-520/21 oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową" - czytamy dalej.

Ewentualna decyzja zarządu o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy będzie także wymagała zgody rady nadzorczej banku.

W ub. tygodniu bank podał, że KNF uznała, iż Santander Bank Polska spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości 100% ubiegłorocznego zysku, zaleciła jednak wstrzymanie się z jej wypłatą do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). KNF poinformowała, że Santander Bank Polska spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku netto za 2022 r.

W 2022 r. bank miał 2 799,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 111,68 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 2 449,04 mln zł wobec 915,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

(ISBnews)