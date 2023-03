Strategia Grupy Aplisens na lata 2023-2025 zakłada m.in. wzrost zysku EBITDA do około 47 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do ok. 180 mln zł w 2025 r., podała spółka. Aplisens będzie też dążyć do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.