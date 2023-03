Grupa STS odnotowała 168,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 131,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 224,57 mln zł wobec 179,48 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ponadto skorygowana EBITDA osiągnęła w zeszłym roku poziom 273 mln zł, czyli o przeszło 26% więcej względem wyniku z 2021 roku. Marża skoryg. EBITDA w 2022 roku wyniosła 41,2%, gdy przed rokiem wynosiła 38,2%. Wzrosła zatem o 3 punkty procentowe" - czytamy w komunikacie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 579,05 mln zł w 2022 r. wobec 497,39 mln zł rok wcześniej.

"Za nami bardzo dobry rok - wygenerowaliśmy najwyższe w historii grupy wyniki operacyjne, które przełożyły się na niezwykle satysfakcjonujące wyniki finansowe. Niebawem będziemy podejmować decyzję w zakresie wypłaty dywidendy. Zgodnie z obowiązującą polityką, akcjonariuszom będziemy wypłacać 100% zysku STS Holding S.A. Ze względu na strukturę grupy będziemy dokonywać dwóch płatności, tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku" - powiedział prezes STS Holding Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 128,61 mln zł wobec 58,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2022 roku Grupa STS wygenerowała NGR na poziomie 663 mln zł, gdy przed rokiem było to 565 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 4,679 mld zł, gdy przed rokiem było to 4,492 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła zaś 783 tys., natomiast 693 tys. w 2021 roku. Grupa odnotowała w 2022 roku. 439 tys. nowych rejestracji (370 tys. w 2021 r.), a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 317 tys. (249 tys. w 2021 r.). Wszystkie dane operacyjne znajdują się na historycznych maksimach" - czytamy dalej.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

(ISBnews)