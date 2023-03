Zarząd Aplisens przedstawi rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2022 r. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, poinformował prezes Adam Żurawski.

"Zapewne w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy będzie rekomendacja i zakładamy, że będzie to min. 25% z zysku, ale nie mamy na razie konkretnych planów co do poziomu dywidendy" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Dodał też, że jeśli chodzi o skup akcji, to jest on przeprowadzony "zawsze na jesieni, a czasem w wakacje, ale ogólnie będzie pewnie w drugiej połowie roku".

Wcześniej w tym tygodniu spółka podawała, że strategia grupy na lata 2023-2025 zakłada m.in. rekomendowanie wypłat dywidendy na poziomie nie niższym niż 25% zysku netto oraz możliwość dalszych skupów akcji własnych. Strategia zakłada także m.in. wzrost zysku EBITDA do około 47 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do ok. 180 mln zł w 2025 r., Aplisens będzie też dążyć do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)