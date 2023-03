Sanok Rubber odnotował 56,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 30,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 57,34 mln zł wobec 39,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 119,02 mln zł wobec 103,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 388,62 mln zł w 2022 r. wobec 1 171,68 mln zł rok wcześniej.

W samym IV kw. 2022 r. grupa przekroczyła 350 mln zł przychodów 22% r/r) i - jak podkreśla - był to najwyższy historycznie obrót przypisany ostatnim trzem miesiącom roku kalendarzowego. W porównaniu do IV kw. 2021 roku, wynik EBITDA wzrósł o 324%, do blisko 30 mln zł, a wynik netto został poprawiony o ponad 20 mln zł. Grupa wygenerowała również ponad dwukrotnie wyższą gotówkę z działalności operacyjnej (41,3 mln zł).

W rezultacie cały rok 2022 był dla Grupy Sanok Rubber udanym okresem, w którym zanotowała rekordowe blisko 1,4 mld zł przychodów. Raportowaną zyskowność obniżyło zdarzenie o charakterze jednorazowym, jakim był efekt wyłączenia spółki zależnej QMRP z konsolidacji (-13,8 mln zł na poziomie operacyjnym). W rezultacie oczyszczony z tego księgowego, niegotówkowego zdarzenia wynik EBITDA wzrósł o 29% rdr, do prawie 133 mln zł, a zysk operacyjny powiększył się o 79%, do 71,2 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wyniki roku 2022 bardzo nas cieszą, szczególnie że był to okres wielu wyzwań ze strony kosztowej i niestabilności otoczenia. Udowodniliśmy, że potrafimy działać elastycznie i stabilnie dla klientów, generując wartość dla akcjonariuszy. Choć dla naszej branży wyzwania pozostają aktualne, szczególnie dla segmentu budownictwa, to długookresowo nasze perspektywy rozwoju oceniamy pozytywnie" - powiedział prezes Piotr Szamburski, cytowany w komunikacie.

Grupa Sanok Rubber podała też, że w 2022 roku zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności (motoryzacja, mieszanki gumowe, przemysł, budownictwo, sanatoria). Segment budownictwa obronił wynik EBITDA poprzedniego roku, podczas gdy wszystkie pozostałe segmenty zanotowały wzrost zysku na poziomie EBITDA w ujęciu rok do roku, najmocniej segment motoryzacyjny.

Na koniec września br. Grupa Sanok Rubber posiadała blisko 92 mln zł gotówki, mimo iż wydatkowała w ramach wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne 77 mln zł (+97% rdr). Spółka konsekwentnie prezentuje stabilnie dobrą sytuację finansową.

"W 2022 roku wypracowaliśmy 92 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczne poziomy wskaźników, przykładowo wskaźnik długu netto do EBITDA obniżyliśmy do rekordowo niskiego poziomu 0,9. Prowadzimy rozważną politykę finansową, kontynuując monitorowanie kosztów i optymalizację procesów w całej Grupie, co jest również zbieżne z naszymi celami strategicznymi" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Piotr Dołęga.

Grupa przypomniała też, że w zaprezentowanych w czerwcu 2022 roku strategicznych kierunkach rozwoju do roku 2025 wskazała cele w postaci: wzrostu efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrostu skali działania i wyników finansowych, zrównoważonej dywersyfikacji z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

"Rok temu podsumowywaliśmy kończący się rok w wyjątkowo dramatycznych okolicznościach. Od kilku tygodni trwała wojna w Ukrainie, której wybuch wpłynął na destabilizację gospodarczą i polityczną niespotykaną od dziesięcioleci w naszym regionie. Najbliższa przyszłość rysowała się wszystkim w bardzo czarnych kolorach. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że najbardziej pesymistyczne scenariusze się nie spełniły. Solidarność i konsolidacja demokratycznych społeczeństw w pomocy dla Ukrainy pozwoliły ostudzić zapędy terytorialne najeźdźcy, choć nie uniknęliśmy poważnych zawirowań w sferze gospodarczej takich jak wysoka inflacja, olbrzymi wzrost kosztów mediów energetycznych oraz materiałów i surowców do produkcji. Wszystko to przy dużej niepewności dostępności surowców i komponentów będącą pochodną pandemii jak i wprowadzanych sankcji" - napisał prezes Sanok Rubber Piotr Szamburski w liście do akcjonariuszy.

"W konsekwencji powyższych uwarunkowań spółka i grupa w ubiegłym roku musiała mierzyć się z wieloma nowymi wyzwaniami w swojej działalności, dlatego ze szczególnym zadowoleniem informujemy, że mimo wielu przeciwności kończymy ubiegły 2022 rok wynikami lepszymi aniżeli osiągniętymi w 2021 roku. Żywimy przekonanie, że obecny rok to czas dalszych perturbacji związanych z ogólnym pogorszeniem koniunktury, a dla nas to konieczność podejmowania działań zmierzających do znalezienia najlepszych rozwiązań zapewniających dalszy rozwój grupy. Jesteśmy do tego zadania dobrze przygotowani, co potwierdziliśmy w ostatnich latach" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 38,54 mln zł wobec 41,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,39 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)