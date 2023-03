Echo Investment odnotowało 127,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 188,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 275,4 mln zł wobec 309,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 394,31 mln zł w 2022 r. wobec 1 532,67 mln zł rok wcześniej.

"Z przyjemnością oddaję państwu raport nansowy Echo Investment za 2022 r. Wypracowaliśmy w tym czasie 127 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, co było głównie rezultatem przekazania klientom 2 168 mieszkań na sprzedaż i wynajem wybudowanych przez Echo Investment i Archicom, a także wzrostu wartości biurowców i mieszkań na wynajem. Miniony rok upłynął także pod znakiem sprzedaży siedmiu budynków biurowych o wartości 318 mln euro. To bardzo mocne potwierdzenie jakości naszych projektów. Dzięki temu mamy silną pozycją gotówkową i zmniejszone zadłużenie netto, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju biznesu" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście dołączonym do raportu.

Wartość aktywów grupy na koniec 2022 r. to blisko 6,1 mld zł, w tym stan gotówki: 942 mln zł, dodał prezes.

"W ubiegłym roku nasza grupa sprzedała 1 515 i przekazała klientom indywidualnym 2 168 mieszkań. W tym czasie rozpoczęliśmy budowę łącznie 1 613 lokali. Rynek mieszkaniowy przechodzi obecnie zmiany. Zdecydowanie dominującą grupą klientów stali się inwestorzy indywidualni, którzy kupują mieszkania traktując je jako bezpieczną lokatę kapitału. Doceniają jakość, doskonałe lokalizacje projektów, a także stabilność i reputację naszej grupy. Dlatego wprowadzamy do sprzedaży takie projekty, które najlepiej odpowiedzą na oczekiwanie tych klientów" - napisał także Lindberg.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 100,21 mln zł wobec 27,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)