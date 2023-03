Brand24 odnotował 1,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,79 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 5,3 mln zł, tj. o 79% więcej r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,17 mln zł w 2022 r. wobec 15,79 mln zł rok wcześniej.

"Brand24 w 2022 r. zwiększył przychody o 40% r/r do ok. 22,2 mln zł. Jednocześnie spółka zaliczyła niemal 4-krotny skok zysku operacyjnego do 2,8 mln zł, zwiększając przy tym rentowność EBIT z niecałych 5% do prawie 13%. EBITDA z kolei wzrosła w ciągu roku o 79% do kwoty 5,3 mln zł, co pozwoliło spółce wygenerować 5,2 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Na poziomie netto zysk zwiększył się 6-ktrotnie do ponad 1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"2022 był dla nas zdecydowanie najlepszym rokiem w naszej historii. Nie tylko ze względu na wyniki finansowe, ale również pod kątem rozwoju produktu oraz usług komplementarnych, takich jak Insights24. Nowe produkty są jeszcze we wczesnej fazie, ale zdołały już wypracować w całym roku 92 tys. dol. dodatkowej sprzedaży" - dodał założyciel Brand24 Michał Sadowski, cytowany w materiale.

W tym roku Brand24 ogłosił przegląd opcji strategicznych, który ma pomóc spółce znaleźć silnego partnera, który wsparłby rozwój zagraniczny, szczególnie w USA, przypomniano.

"Mamy doskonałe produkty, często lepsze niż konkurencyjne. Dlatego rozważamy zdobycie partnera na rynkach zagranicznych, który pozwoli jeszcze szybciej realizować potencjał i osiągnąć odpowiednią skalę. Nie szukamy pieniędzy, ale raczej partnera branżowego, który ma dużą i jakościową ekspozycję na rynek amerykański i ma rozwiązania pokrewne lub uzupełniające do naszych" - wyjaśnił Sadowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1,62 mln zł wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

