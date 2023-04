Brak ofert na rynku pierwotnym (IPO) to rezultat działania czynników cyklicznych, takich jak niskie wyceny firm już notowanych, oraz restrykcyjnych przepisów zwiększających koszty obecności na giełdzie. Nie oznacza to jednak, że na Giełdzie Papierów Wartościowych nie pojawiają się nowe firmy. W 2022 r. osiem spółek zdecydowało się przenieść z nieregulowanego rynku NewConnect na rynek główny GPW. Kolejne cztery przemierzyły tę samą drogę w I kw. 2023 r. Z grupy 12 wymienionych spółek tylko jedna zdecydowała się przy tej okazji na przeprowadzenie nowej emisji akcji o wartości 40 mln zł. Ostatnie większe emisje poprzedzające debiut na GPW, obydwie o wartości ok. 200 mln zł, przeprowadziły w lipcu 2021 r. firmy Onde i Cavatina Holding.

„Od ponad roku mamy słabszą koniunkturę na giełdzie, która powoduje, że wyceny spółek są na relatywnie niskich poziomach. Z tego powodu firmy nie pozyskują teraz kapitału udziałowego, gdyż wyceny spółek są na zbyt niskim poziomie z punktu widzenia właścicieli spó łek niepublicznych” – napisał w odpowiedzi na pytania DGP Maciej Bombol z GPW.

