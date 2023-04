Auto Partner odnotował 207,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 186,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 281,37 mln zł wobec 239,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 314,22 mln zł wobec 265,19 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 2 834,7 mln zł w 2022 r. wobec 2 262,02 mln zł rok wcześniej.

W 2022 r. Auto Partner istotnie umocnił swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i poza Polską, gdzie grupa realizuje sprzedaż łącznie na 30 rynkach. W Polsce osiągnięteprzychody grupy zwiększyły się o ponad 16% r/r do blisko 1,43 mld zł (ok. 50,3% całości przychodów). Z kolei eksport wzrósł o 36,3% r/r, co pozwoliło na przekroczenie po raz pierwszy w historii granicy 1,4 mld zł (ok. 49,7% całości przychodów), podkreślono.

"Po rekordowym 2021 r. postanowiliśmy zawiesić poprzeczkę jeszcze wyżej. W efekcie, dziś możemy zaprezentować wyniki znacznie poprawiające ubiegłoroczne dokonania. Prowadzonemu przez Auto Partner biznesowi nadal sprzyjają warunki zewnętrzne, m.in. ciągle duży popyt na części samochodowe - zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Spodziewając się utrzymania dobrej koniunktury postanowiliśmy zintensyfikować nasze działania w 2022 r. i podjęliśmy kilka kluczowych dla naszej działalności decyzji. Przede wszystkim mocno zwiększyliśmy nasze zaangażowanie na zagranicznych rynkach, które w 2022 r. stanowiły blisko 50% naszych przychodów. Nadal widzimy spore możliwości wzrostu na nowych rynkach, dlatego nie planujemy schodzić z obranego kursu i w kolejnych latach zamierzamy rosnąć poza granicami kraju. Dodatkowo rozszerzyliśmy asortyment oraz lepiej go dopasowaliśmy do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych" - skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

Auto Partner nadal rozwija sieci dystrybucji w Polsce. W 2022 r. Auto Partner otworzył 8 nowych filii w Polsce i w efekcie łączna ich liczba wynosi 114. Grupa rośnie także w obszarze powierzchni magazynowej, która obecnie przekracza 139 tys. m2. Pod koniec 2022 r. uruchomione zostało również trzecie centrum dystrybucyjne - po centrali w Bieruniu oraz centrum dystrybucyjnym w Pruszkowie, swoją działalność rozpoczął HUB Poznań.

"To duży krok w rozwoju grupy. Nasza inwestycja w Poznaniu ma przede wszystkim usprawnić procesy logistyczne związane z zaopatrywaniem filii z północno-zachodniej części kraju. HUB Poznań ma blisko 14 tys. m2 powierzchni magazynowej i docelowo będzie stanowić miejsce pracy dla 250 osób. W kwestii rozwoju i zwiększania powierzchni należy także dodać, że na początku 2023 r. podpisaliśmy umowę mającą na celu wynajęcie kolejnych 30 tys. m2 powierzchni komercyjnej, tym razem w Zgorzelcu. Obecność tuż przy granicy z Niemcami i bliskiej odległości od Czech ma nam ułatwić zintensyfikowanie działalności poza granicami Polski" - dodał Gorecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 210,55 mln zł wobec 186,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,83 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)