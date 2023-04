Urteste wydłużyło okres przyjmowania zapisów w ofercie publicznej akcji serii E do 4 maja, podała spółka. Decyzja o wydłużeniu terminu jest następstwem złożenia do KNF suplementu do prospektu i szacowanym terminem zatwierdzenia tego dokumentu. Suplement dotyczy uchwały zarządu w związku z rewizją celów emisyjnych oraz zawarciem listu intencyjnego z akcjonariuszem spółki, Twiti Investments Limited, wyjaśniono.

"Wynikiem podpisanego listu intencyjnego z naszym akcjonariuszem Twiti Investments Limited będzie zawarcie umowy inwestycyjnej, regulującej zasady współpracy stron oraz dofinansowania spółki przez fundusz Twiti. Bardzo pozytywnie oceniamy przyszłość Urteste. Duży komfort daje nam wsparcie funduszu Twiti Investments Limited, który w przypadku pozyskania z oferty publicznej środków w wysokości uniemożliwiającej pokrycie finalnych kosztów projektu PANURI deklaruje dokapitalizowanie Urteste, co pozwoli nam sfinansować przeprowadzenie badań klinicznych PANURI i dalszy dynamiczny rozwój Spółki, co w konsekwencji znacząco przybliży nas do etapu komercjalizacji projektu. Z uwagi na rozpoczęty przed KNF proces zatwierdzenia suplementu do prospektu oraz perspektywę złożenia kolejnego suplementu po zawarciu ww. umowy powodują, że zdecydowaliśmy się wydłużyć okres przyjmowania zapisów na akcje serii E. Nowy termin zakończenia przyjmowania zapisów podyktowany jest szacowanym terminem zatwierdzenia obu ww. dokumentów przez KNF. Intencją Spółki jest również aby wszyscy inwestorzy zainteresowani ofertą mieli równy dostęp do informacji i możliwość wzięcia w niej udziału" - powiedział prezes Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Zapisy na akcje Urteste w transzy małych inwestorów oraz transzy dużych inwestorów potrwają do 4 maja. Planowany termin przydziału akcji to 9 maja. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. W skład konsorcjum detalicznego wchodzą również Ipopema Securities oraz Dom Maklerski BDM.

W trakcie oferty publicznej spółka ustaliła ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych w wysokości 110 zł za 1 akcję oferowaną. W konsekwencji maksymalna do uzyskania wysokość wpływów brutto z oferty publicznej wynosi 43,5 mln zł, przypomniano.

W ramach oferty publicznej Urteste oferuje do 395 286 akcji serii E. Liczba akcji oferowanych w transzy dużych inwestorów wynosi 355 736 sztuk. Liczba akcji oferowanych w transzy małych inwestorów wynosi 39 550 sztuk.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji. Akcje nowej serii E będą stanowiły 25,74% kapitału zakładowego Urteste.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r.

(ISBnews)