QNA Technology - startup rozwijający technologię syntezy półprzewodnikowych nanomateriałów - zamierza przeznaczyć w ciągu 12 miesięcy ok. 14 mln zł m.in. na budowę pilotażowej linii syntezy, podała spółka. Zarząd wrocławskiej spółki otrzymał również od akcjonariuszy formalne upoważnienie do rozpoczęcia procesu wejścia na rynek NewConnect.

W ramach zrealizowanych do tej pory prac spółka doszła do etapu konstruowania pilotażowej linii syntezy, a jej walidacja ma zostać sfinalizowana na koniec 2023 r., podano.

"Kolejnym dużym krokiem będzie dla nas budowa linii syntezy, umożliwiającej uruchomienie w kolejnym roku produkcji pilotażowej i rozpoczęcie regularnej sprzedaży produktów. Dodatkowo nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się 14 kwietnia, upoważniło zarząd do wprowadzenia akcji spółki na NewConnect, co również w tym roku będziemy chcieli zrealizować" - powiedział prezes QNA Technology Artur Podhorodecki, cytowany w komunikacie.

Pozyskane do tej pory finansowanie umożliwiło spółce wejście na wyższy poziom rozwoju - w tym znaczne rozbudowanie zespołu oraz zmianę i powiększenie laboratorium. Przede wszystkim jednak udało się zmodyfikować materiał wyjściowy emitujący w zakresie światła ciemnoniebieskiego, tzw. DeepBlue.dots. Opracowany przez spółkę materiał był jednym z pierwszych kroków milowych na drodze do otrzymania kropek kwantowych emitujących barwę światła jasnoniebieskiego (tzw. PureBlue.dots), wymaganą przez branżę wyświetlaczy, oraz rozwinięcia go do poziomu MVP. W tej chwili prowadzone są testy próbek zakupionych od QNA przez firmy z USA oraz Japonii. Toczą się także rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami z Japonii oraz z Korei Południowej, Chin i Tajwanu, wskazano także.

Spółka QNA Technology powstała w grudniu 2016 r. Specjalizuje się w syntezie oraz inżynierii powierzchni półprzewodnikowych kropek kwantowych - nanostruktur posiadających potencjał, by zrewolucjonizować szereg sektorów rynkowych, jak np. produkcja wyświetlaczy czy fotowoltaika. Spółka pracuje także nad rozwojem tuszów na bazie kropek kwantowych, tak aby umożliwić drukowanie półprzewodników na różnych podłożach przy wykorzystaniu różnych technik druku.

