Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji QNA Technology na rynku NewConnect na czwartek, 14 grudnia 2023 r., podała spółka.

QNA Technology jest pionierem w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju nowych generacji wyświetlaczy. W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 1 804 000 akcji serii A, B i C.

"QNA Technology S.A. przeprowadziła z sukcesem w kwietniu i czerwcu br. dwie oferty publiczne, które objęły 220 000 akcji serii B i 180 000 akcji serii C. W wyniku przeprowadzonych emisji spółka pozyskała 15,6 mln zł brutto nowych środków. Kurs odniesienia na pierwszą sesję notowań został ustalony w wysokości równej cenie emisyjnej, po której były obejmowane przez inwestorów akcje w ostatnich ofertach publicznych (emisja akcji serii B i emisja akcji serii C) spółki, tj. 39 zł za akcję, co oznacza kapitalizację w wysokości ponad 70,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W 2023 roku spółka planuje zakończyć budowę eksperymentalnej linii pilotażowej syntezy kropek kwantowych, która pozwoli z jednej strony rozpocząć prace nad projektowaniem produkcyjnej linii syntezy, z drugiej strony pozwoli wytwarzać ilości materiału wystarczające do tego, aby klienci mogli rozpocząć prace w większej skali nad rozwojem swoich produktów, wskazano w materiale.

"Debiut na giełdzie to ważny etap w budowaniu rozpoznawalności naszej firmy na polskim oraz międzynarodowym rynku, a także otwarcie nowego rozdziału w historii QNA Technology. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom i inwestorom, aniołom biznesu, którzy wsparli spółkę kapitałem w 4 rundach finansowania i liczymy, że przyciągniemy uwagę nowych inwestorów wprowadzając nasze akcje na giełdę. Dotychczas pozyskane środki finansowe pozwoliły nam na rozwój unikalnych materiałów oraz umożliwią nam budowę i wyposażenie eksperymentalnej linii pilotażowej do syntezy niebieskich kropek kwantowych, której budowa zakończyć ma się jeszcze w tym roku. Uruchomienie z początkiem nowego roku linii pilotażowej do syntezy kropek kwantowych to dla nas kolejny ważny krok milowy, który pozwoli nam na wytwarzanie produktu w sposób powtarzalny, o określonej jakości i skali, co istotnie przybliży nas do komercjalizacji naszych materiałów" - powiedział członek zarządu, CTO, założyciel i akcjonariusz QNA Technology Mateusz Bański, cytowany w komunikacie.

Spółka QNA Technology finansuje działalność z otrzymanych dotychczas 9,5 mln zł dotacji na rozwoju własnych projektów oraz pozyskanych środków w wysokości 30 mln zł od inwestorów z funduszy VC, prywatnych inwestorów i aniołów biznesu.

W III kwartale 2023 roku spółka uzyskała przychody ze sprzedaży ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 100 tys. zł. Była to sprzedaż kropek kwantowych na potrzeby procesów walidacyjnych prowadzonych przez potencjalnych klientów spółki.

QNA Technology technologiczna firma i pionier w syntezie kropek kwantowych, emitujących światło niebieskie, niezawierających metali ciężkich, będących innowacyjnym materiałem półprzewodnikowym, rozwijanym przez spółkę głównie dla branży wyświetlaczy.

(ISBnews)