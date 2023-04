Fabryki Mebli Forte miały 23 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w V kwartale roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2022 i kończącego się 31 marca 2023 roku, w stosunku do 46 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 50%), podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w V kwartale 2022_2023 roku tj. od 01.01.2023 do 31.03.2023 wyniosła 325 mln zł (w tym 32 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o .o.) vs 356 mln zł w okresie porównawczym 2022 roku tj. 01.01.2022 do 31.03.2022 (w tym 62 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 9 % niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2022" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT wyniosła 10 mln zł, w stosunku do 32 mln zł analogicznego okresu 2022 roku (spadek o 69%). EBIT za okres 15 miesięcy 2022_2023 roku tj. w okresie 01.01.2022 do 31.03.2023 roku ukształtował się na poziomie 98 mln zł, w stosunku do 211 mln zł w analogicznym okresie roku 2021_2022 (spadek o 54%).

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA wyniosła 23 mln zł, w stosunku do 46 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 50 %). EBITDA za okres 15 miesięcy 2022_2023 roku wyniosła 167 mln zł, w stosunku do 280 mln zł w analogicznym okresie 15 miesięcy roku 2021_2022 (spadek o 40%), podano także.

W wyniku finansowym V kwartału została ujęta sprzedaż dodatkowych 15 000 jednostek uprawnień do emisji CO2 przez spółkę zależną TANNE w cenie 94 EUR/jednostka, co wygenerowało dodatkowy jednorazowy dochód w wysokości 7 mln zł.

Nie uwzględniając wpływu zysku ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, EBIT grupy kapitałowej za okres 15 miesięcy 2022_2023 roku ukształtowałby się na poziomie 63 mln zł, w stosunku do 211 mln zł w analogicznym okresie roku 2021_2022 (spadek o 70%), zaś za V kwartał 2022_2023 roku 3 mln zł, w stosunku do 32 mln zł w I kwartale roku 2022 (spadek o 91%).

Zarząd ponadto informuje, iż grupa sfinalizowała w marcu 2023 roku aneksy do umów kredytowych ze wszystkimi bankami finansującymi, na mocy których został podwyższony do dnia 30.06.2023 roku wskaźnik dług netto/EBITDA powodujący przypadek naruszenia, z poziomu 3,0 do 6,0.

"W ocenie zarządu spółki, na spadek rentowności w V kwartale 2022_2023 roku wpływ miały następujące czynniki:

•wzrost cen energii elektrycznej (do końca roku 2022 spółka kupowała energię na podstawie długoterminowej umowy z gwarancją cen istotnie niższych, niż aktualnie obowiązujące);

•istotny spadek zapotrzebowania na płytę drewnopochodną spowodowany spadkiem popytu na meble przełożył się na obniżenie rentowności sprzedaży płyty;

•podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w obszarze produkcji i magazynów" - wyjaśniono w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2022 r. spółka miała 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)