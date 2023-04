Celon Pharma odnotował 39,28 mln zł jednostkowej straty netto w 2022 r. wobec 11,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 37,34 mln zł wobec 10,45 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,76 mln zł wobec 30,89 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"EBITDA segmentu leków generycznych wyniosła 70,8 mln zł w 2022 r. oraz 85,mln zł w 2021 r.; podczas gdy segment innowacyjny odnotował w 2022 r. ujemny wynik EBITDA w wysokości 64 mln zł w porównaniu do 54,7 mln zł w 2021 r." - czytamy w komentarzu do wyników.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 194,59 mln zł w 2022 r. wobec 199,11 mln zł rok wcześniej.

Przychody w segmencie leków generycznych wyniosły w ub.r. 162,62 mln zł wobec 172,58 mln zł rok wcześniej, zaś w segmencie innowacyjnym - odpowiednio: 31,97 mln zł wobec 26,53 mln zł.

"Spadek przychodów dotyczy w całości segmentu leków generycznych, a dokładniej spadku sprzedaży eksportowej. Sprzedaż krajowa w segmencie leków generycznych wzrosła w 2022 o 8 mln zł w porównaniu do 2021, co stanowi 8% wzrost r/r. Wzrost uzyskano pomimo braku nowych produktów w portfelu, największy wartościowo wzrost został zrealizowany na leku Ketrel. Wdrożenia nowych leków generycznych planowane są na przełomie 2023/2024" - czytamy dalej w komentarzu.

Sprzedaż eksportowa spadła do 59,1 mln zł w 2022 r. z 77 mln zł w 2021 r.

"Około 60% spadku jest przypisane do rynku włoskiego, który jako rynek nowy, po intensywnym towarowaniu w 2021 r., w 2022 r. nie składał istotnych wartościowo zamówień na kolejne dostawy. Do spadku sprzedaży w eksporcie przyczyniło się również przeznaczenie istotnych mocy produkcyjnych w I kw. 2022 r. na produkcję serii próbnych leków innowacyjnych wymaganych do realizacji Projektu Falkieri" - napisano także.

Przychody z dotacji wzrosły do 32 mln zł w 2022 r. z 26,5 mln zł w 2021 r. W ub.r. prowadzono aktywnie 17 projektów B+R, zaniechano 2 projekty. Wskaźnik dotowania kosztów operacyjnych segmentu innowacyjnego wyniósł 28,3% w 2022 r. oraz 28,8% w 2021 r. W ramach prowadzonych projektów ukończono z pozytywnym wynikiem 1 badanie II fazy klinicznej i prowadzono 4 badania w II fazie klinicznej, podano także.

Pozycja gotówkowa spółki wynosiła 138 mln zł na 31 grudnia 2022 r.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)