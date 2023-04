Global Cosmed odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,31 mln zł wobec 15,05 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 12,65 mln zł wobec 25,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396,57 mln zł w 2022 r. wobec 351,87 mln zł rok wcześniej.

"Nasze oczekiwania co do wyników w 2022r. były zdecydowanie wyższe. Zakładaliśmy, że koniec pandemii pozwoli na przyśpieszenie rozwoju firmy. Tymczasem w miejsce oczekiwanej stabilizacji sytuacji na rynku, wybuch wojny przyniósł kolejne turbulencje. Skutkiem tego była kontynuacja podwyżek cen surowców i dalsze ograniczenie ich dostępności. Wzrost kosztów wytworzenia następował szybciej niż możliwości weryfikacji cen u największych odbiorców. Stąd krótkookresowo koszty przeważały nad przychodami. Jednakże dobrze wykorzystaliśmy ten trudny czas inwestując w nasze brandy i nowoczesny park maszynowy. Pozwoli to na uwolnienie naszego potencjału rozwoju w kolejnych latach, począwszy już od pierwszych miesięcy tego roku" - powiedziała wiceprezes Global Cosmed Magdalena Miele, cytowana w komunikacie.

"Wyniki finansowe zarząd GC ocenia jako dalekie od oczekiwań i absolutnie nie odzwierciedlające jej potencjału. Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 13% do poziomu prawie 400mln zł w 2022r.; spadek skonsolidowanej EBITDA do poziomu 12,6mln zł przez znaczący wzrost kosztów surowców i materiałów (+ 24% r.r.); utrzymanie dyscypliny kosztowej w pozostałych kategoriach" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 5,47 mln zł wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)