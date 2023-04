Rank Progress odnotował 26,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 35,41 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,08 mln zł w 2022 r. wobec 61,46 mln zł rok wcześniej.

"Utrzymaliśmy przychody na poziomie roku poprzedniego. Z jednej strony nie było już przychodów z parków handlowych w Grudziądzu i Krośnie, sprzedanych w roku 2021, ale z drugiej strony pozostałe nasze obiekty handlowe, mogły wreszcie normalnie funkcjonować, nie było już okresów 'lockdownów'. W roku 2022 nie udało nam się zawrzeć istotnych transakcji sprzedaży nieruchomości, ale za to przychody z najmu nieruchomości wzrosły do 56,4 mln zł wobec 44,6 mln zł osiągniętych w roku poprzednim. Przychody te są szczególnie ważne, gdyż zapewniają stabilny, comiesięczny dopływ gotówki" - napisał prezes Jan Mroczka w liście dołączonym do raportu.

Wskazał, że obecnie w ramach Grupy funkcjonują cztery centra handlowe o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2

"W najbliższym czasie planujemy rozpocząć budowę centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz parku handlowego w Chojnicach. Nasz bank ziemi obejmuje w tej chwili nieruchomości o całkowitej powierzchni 135 ha i szacunkowej wartości rynkowej 303 mln zł. Coraz bardziej koncentrujemy się także na rynku mieszkaniowym. Inwestycja Port Popowice, w której uczestniczymy wraz z Vantage Development osiągnęła praktycznie półmetek. Cały czas uczestniczymy w rozpoznawaniu zysku dla kolejnych etapów inwestycji i w tym roku również wspólnicy spółki stowarzyszonej realizującej inwestycję podjęli uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku za rok obrotowy 2022. Emitentowi przypadnie z tego tytułu 14,5 mln zł" - przekazał prezes.

"Kolejną inwestycją mieszkaniową będzie inwestycja w Olsztynie, dla której mamy już pozwolenie na budowę pierwszego etapu. W tej chwili zakończyły się tam już prace związane z mediami. Natomiast w nieco dalszej perspektywie przymierzać się będziemy do dużej inwestycji mieszkaniowo-biurowej w samym sercu Katowic, tuż obok Spodka oraz nieco mniejszej inwestycji typu loft w miejscu starego browaru w Legnicy" - dodał.

Podkreślił też, że w ubiegłym roku Rank Progress zmagał się z rosnącymi kosztami energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a utrzymująca się wysoka inflacja również powodowała szereg problemów.

"Przede wszystkim w ślad za inflacją banki centralne podnosiły stopy procentowe, a to uderzało w oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i zwiększało koszty finansowe. Pomimo tych trudności udało nam się zachować dużą aktywność naszych centrów handlowych oraz postęp inwestycji mieszkaniowych, a cała Grupa wykazała wysoką rentowność. Możliwe to było dzięki coraz większej dywersyfikacji działalności Grupy. Cały czas prowadzimy rozmowy w sprawie sprzedaży niektórych aktywów inwestycyjnych. Środki, które planujemy pozyskać, pozwolą na rozwój Grupy Kapitałowej Rank Progress oraz umożliwią dalszą redukcję zadłużenia" - przekazał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 15,27 mln zł wobec 15,01 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)