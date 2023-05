BNP Paribas bank Polska odnotował 487,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 277,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wyniku netto Grupy w I kwartale 2023 r. oraz jego porównywalność z I kwartałem 2022 r. pozostają koszty z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. W I kwartale 2023 r. obciążyły one wyniki Grupy kwotą 234 388 tys. zł, o 151 354 tys. zł (tj. o 182,3%) wyższą w ujęciu r/r" - czytamy w raporcie.

Utrzymująca się dobra jakość portfela kredytowego pozytywnie wpłynęła na wyniki I kwartału 2023 r. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w I kwartale 2023 r. był dodatni i wyniósł 24,95 mln zł (w porównaniu do ujemnego wyniku w kwocie 79,13 mln zł zanotowanego w I kwartale 2022 r.), podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 199,6 mln zł wobec 1 002,94 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 325,08 mln zł wobec 300,68 mln zł rok wcześniej.

"Wskaźnik ROE na poziomie 17%. Bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych ROE wyniósłby 16,2%" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł w I kw. br. 45,4% wobec 56,8% na koniec ub.r. i 52,8% rok wcześniej.

"Poprawa raportowanego wskaźnika Koszty/Dochody w porównaniu do 2022 w rezultacie wzrostu wyniku z działalności bankowej oraz kontroli kosztów operacyjnych. Bez uwzględnienia kosztów BFG, SOBK i wakacji kredytowych wskaźnik wyniósłby 39,3% ( 3,6 pkt proc. vs 12M 22 oraz 3,2 pkt proc. vs 3M 22)" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa wyniosła 3,25% wobec 3,24% kwartał wcześniej i 3,02% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,87%, Tier 1 sięgnął 11,65%, zaś MREL jednostkowy (% TREA): 17,44%.

Aktywa razem banku wyniosły 148,18 mld zł na koniec I kw. 2023 r. wobec 151,52 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"Suma bilansowa Grupy według stanu na 31 marca 2023 r. wyniosła 148 179 538 tys. zł i była niższa o 3 337 531 tys. zł, tj. o 2,2%, w porównaniu do końca 2022 r. w rezultacie ograniczenia wielkości portfela papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody" - wyjaśniono w raporcie.

"Nieznaczny spadek portfela kredytowego o 0,2% r/r 0,9% kw/kw)

• dynamiki kw/kw: od I kw. 2022: + 3,5 %, +2,6%, +1,5%, 3,3%.

Portfel klientów indywidualnych - spadek o 3,7% r/r 2,1% kw/kw)

• dynamiki kw/kw: od I kw. 2022: + 1,7 %, +1,8%, 1,5%, 1,9%,

• spadek wartości kredytów mieszkaniowych w PLN 1,9% kw/kw, 3,2% r/r). Ujemne dynamiki związane z wpływem wakacji kredytowych oraz spadkiem sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN,

• nieznaczny kwartalny spadek portfela kredytów gotówkowych 0,5% kw/kw, +4% r/r).

Portfel klientów instytucjonalnych - wzrost o 2,4% r/r (0% kw/kw)

• dynamiki kw/kw: od I kw. 2022: + 4,8 %, +3,2%, +3,7%, 4,3%,

• nieznaczny wzrost w portfelu przedsiębiorstw (0,3% kw/kw, +5,3% r/r). Najwyższa dynamika leasingu (+2,1% kw/kw, +9,5% r/r). Spadek w portfelu rolników indywidualnych ( 3,3% kw kw, 14,7% r/r)" - wymieniono w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 482,05 mln zł wobec 265,96 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 r.

