Rada nadzorcza LW Bogdanka zatwierdziła "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku", która zakłada w obszarze polityki dywidendowej wnioskowanie w przyszłości do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto, podała spółka.