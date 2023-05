Akcje spółki Urteste zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 1,49% i wyniósł 132 zł. Kurs praw do akcji wzrósł na debiucie o 1,82% do 110 zł.

"Ten dzień jest bardzo ważnym dniem dla spółki Urteste, dniem w którym przesuwamy się na ścieżce do dążenia do bycia istotną spółką na mapie polskich inwestycji w biotech. Od czasu, gdy debiutowaliśmy na NewConnect do dziś wykonaliśmy wszystkie zadania, do których się zobowiązaliśmy" - powiedział prezes Urteste Grzegorz Stefański podczas uroczystości debiutu.

"Stworzyliśmy nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe, zbudowaliśmy silny i kompetentny zespół, udowodniliśmy, że nasze testy na raka trzustki i raka stercza działają w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przez co zmniejszyliśmy ryzyko związane z rozwojem tego projektu. Myślę, że dzięki temu, że z jednej strony wykonujemy zamierzone cele, ale z drugiej strony też dobrze komunikujemy się z naszymi inwestorami, to jesteśmy dziś tu gdzie jesteśmy. To jest projekt bardzo ambitny i trudny, ale jeśli doprowadzimy do ostatecznego efektu, to będzie projekt na skalę światową i proszę o wsparcie w tym projekcie, tak żebyśmy za kolejne 2-3 lata mogli świętować sukces komercyjny" - dodał.

Urteste jest 418. spółką notowaną na głównym rynku oraz 7. debiutem na tym rynku w 2023 r. Spółka przeszła na rynek główny z NewConnect.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2021 r.

