Grupa MOL, w ramach umowy z niemiecką spółką BayWa, przejmie zakład wykorzystujący odpady organiczne do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biogazownia w Szarvas osiąga szczytową moc elektryczną na poziomie 4 MW i wytwarza 12,5 mln m3 biogazu rocznie, podała spółka.

"Transakcja, która oczekuje jeszcze na zatwierdzenie przez węgierski urząd antymonopolowy, to dla grupy znakomita okazja do dalszego rozwoju zrównoważonej produkcji energii, ale też wykorzystania pojawiających się w ramach organizacji synergii. Zakład w Szarvas to jedna z największych tego typu instalacji w Europie Środkowo-Wschodniej, położona w okolicy, gdzie MOL prowadzi operacje poszukiwawczo-wydobywcze. Zebrane doświadczenia grupa będzie w stanie wykorzystać w innych gałęziach swojej działalności, rozwijając portfolio zrównoważonych rozwiązań i wzmacniając wizerunek lidera transformacji energetycznej" - czytamy w komunikacie.

Przejęty przez Grupę MOL zakład zasilany jest odpadami z produkcji mięsa (48 tys. ton rocznie), odpadami resztkowymi - głównie gnojowicą i obornikiem (53 tys. ton) oraz produktami ubocznymi z produkcji rolniczej (18 tys. ton). Wszystkie wykorzystywane w zakładzie surowce pochodzą z okolicznych zakładów i gospodarstw, wynika z materiału.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 23,11 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)