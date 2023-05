Tower Investments odnotował 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,26 mln zł wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,76 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1,88 mln zł rok wcześniej.

"Optymistycznym wątkiem minionego kwartału jest niewątpliwie ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz perspektywa rządowego wsparcia dla osób planujących zakup mieszkań na kredyt. Klienci wracający do biur sprzedaży to również sygnał przebudzenia rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe. Ten obszar w ostatnich latach stanowił dla Grupy Tower Investments istotne źródło przychodów. Wyzwaniem pozostaje natomiast wysoki koszt finansowania dłużnego, co zapewne nie jest sytuacją przejściową. Ten element kosztowy będzie miał wpływ na wyniki projektów deweloperskich, w szczególności tych, wymagających większego zaangażowania kapitałowego. Tym ważniejsza będzie wzmożona selekcja projektów inwestycyjnych i dyscyplina kosztowa w grupie" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)