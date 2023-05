Akcjonariusz Wittchen - Gold Town Inv. Limited - rozpocznie proces budowy księgi popytu na oferowane do sprzedaży akcje spółki (ABB), którego celem będzie sprzedaż akcji w łącznej liczbie do 2 810 270, stanowiących 15,31% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 15,31% w ogólnej liczbie głosów, podała spółka. W ramach ABB Ipopema Securities będzie pełniła rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu