Comp zaprosił do składanie ofert sprzedaży nie więcej niż 235 360 akcji własnych, zwykłych na okaziciela, co stanowi do 4,20% głosów na walnym zgromadzeniu, po 80 zł za akcję w dniach od 5 do 16 czerwca, a celem nabycia akcji jest ich umorzenie, podał pośredniczący w zaproszeniu mBank.

"Data ogłoszenia zaproszenia: 1 czerwca 2023 r.

Reklama

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży: 5 czerwca 2023 r.

Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży: 16 czerwca 2023 r.

Reklama

Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: nie później niż 21 czerwca 2023 r" - czytamy w zaproszeniu.

"W terminie do dnia przeniesienia własności akcji nabywanych spółka zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia nabycia akcji zarówno przed jak i po rozpoczęciu procedury przewidzianej w zaproszeniu, jak również do zmiany wszystkich niezapadłych terminów oraz do zmiany ceny zakupu w granicach wyznaczonych przez Uchwałę" - podano.

Na datę sporządzenia zaproszenia, Comp wraz ze spółką zależną Comp Centrum Innowacji, posiadał 858.526 akcji własnych.

"Spółka nie zamierza nabywać żadnych akcji własnych do czasu zakończenia przeprowadzenia procedur opisanych w zaproszeniu poza akcjami będącymi jego przedmiotem" - podano także.

Wcześniej Comp informował, że zarząd zarekomendował przeznaczenie zysku netto za 2022 r., w kwocie 14,93 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, a jednocześnie podtrzymał zamiar przeznaczenia dodatkowych max. 7,17 mln zł na nabycie akcji własnych po cenie 80 zł za sztukę, co pozwoliłoby na nabycie 89 660 walorów. Ponadto zarząd utrzymał rekomendację transferu na rzecz akcjonariuszy za rok 2022 r. kwoty stanowiącej równowartość 5 zł przypadającą na 4 662 362 akcji uczestniczących w potencjalnej dywidendzie (oprócz 89 660 akcji wymienionych uprzednio) w I połowie br. - to oznacza przeznaczenie kwoty max. 23,31 mln zł.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)