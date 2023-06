Zarząd Asseco Poland zaproponował skrócenie terminu ważności upoważnienia do skupu akcji własnych do 30 czerwca 2026 r. zamiast proponowanego wcześniej 30 czerwca 2028 r., podała spółka. Nadzwyczajne walne zgromadzenie ma zająć się kwestią upoważnienia do buy-backu 15 czerwca, natomiast samo upoważnienie obowiązywałoby od 1 lipca br.