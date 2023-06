Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła "Warsaw Sustainable Segment", podała spółka. W dedykowanej sekcji na stronie internetowej www.gpwcatalyst.pl prezentowane będą informacje o obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracji publicznej notowane na rynkach organizowanych przez GPW, z których pozyskane środki finansowe przeznaczane są na projekty związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju.

Działanie GPW wpisuje się w inicjatywę Ministerstwa Finansów - Platformę Zrównoważonych Finansów - której celem jest budowa regionalnego centrum zielonych finansów w Polsce. Wyróżnienie przez GPW instrumentów dłużnych związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie sprzyjać promocji zarówno tego rodzaju instrumentów, jak również ich emitentów, podkreślono.

Nowy moduł dla zielonych inwestycji

"W sekcji 'Warsaw Sustainable Segment' prezentowana będzie lista instrumentów związanych z finansowaniem zrównoważonego rozwoju. Warunkiem kwalifikacji do 'Warsaw Sustainable Segment' jest złożenie przez emitenta oświadczenia, że wyemitowane i wskazane przez niego instrumenty dłużne są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem. W oświadczeniu emitenta wskazany będzie standard, zgodnie z którym instrumenty zostały wyemitowane, lub inny mechanizm, na podstawie którego instrumenty dłużne objęte oświadczeniem emitent uznaje za związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju. Oświadczenie emitenta zawierać będzie także informacje, czy w stosunku do danej emisji instrumentów dłużnych lub w stosunku do emitenta została wydana niezależna opinia podmiotu zewnętrznego potwierdzająca zgodność emisji lub działań emitenta z celami związanymi z finansowaniem zrównoważonego rozwoju" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

