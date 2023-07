Miraculum wypracowało 24,45 mln zł przychodów w I półroczu 2023 r., co oznacza wzrost o 16,83 proc. r/r, podała spółka. W samym czerwcu przychody wyniosły 3,07 mln zł, czyli mniej o 8,32 proc. r/r.

Od początku roku do końca czerwca spółka zwiększyła sprzedaż na eksport. o 49% r/r do niemal 6 mln zł.

Reklama

"Po bardzo intensywnych wzrostach sprzedaży, bardzo nas cieszy stabilizacja wyników na wysokim poziomie. Widzimy, że nasze produkty coraz częściej znajdują miejsce na stałych listingach w sieciach, budując stabilną odsprzedaż i uniezależniając się od akcji in-out. Jest to wynik konsekwentnych działań wspierających brandy oraz wzrostu ich świadomości wśród klientów" - skomentował prezes Sławomir Ziemski, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2023 r. Miraculum zrealizowało sprzedaż do nowych kontrahentów z Gruzji i Kazachstanu oraz do stałych klientów z USA, Hiszpani, Jordanii, Iraku, Rumunii. W ramach zamówień z Arabii Saudyjskiej do realizacji na III kwartał 2023 pozostały dostawy o łącznej wartości ok. 75 tys. USD, podano również.

Reklama

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może..., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)