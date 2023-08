PCF Group rozpoczął emisję do ok. 2,51 mln akcji serii G, podała spółka. Akcje będą oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, a proces budowy księgi popytu potrwa do 10 sierpnia.

Celem spółki jest pozyskanie z emisji akcji co najmniej 100,9 mln zł, w ramach drugiego etapu zapewnienia finansowania dla zaktualizowanej strategii rozwoju, ogłoszonej pod koniec stycznia br. Zakłada ona wydanie większości gier z portfela PCF Group w modelu self-publishing i osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027.

Emisja akcji serii G stanowi uzupełnienie emisji akcji serii F, przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca br. Po przeprowadzeniu budowy księgi popytu spółka przydzieliła wówczas 3,34 mln akcji z oferowanej puli maksymalnie ok. 5,85 mln akcji, po 40,20 zł za akcję. Wpływy z oferty akcji serii F wyniosły 134,4 mln zł. Oferta była skierowana niemal wyłącznie do firmy Krafton, południowokoreańskiego wydawcy i producenta gier, z którym PCF Group zawarła wcześniej umowę inwestycyjną, przypomniano.

"Celem prowadzonej obecnie emisji jest pozyskanie co najmniej 100,9 mln zł i dopełnienie finansowania naszej zaktualizowanej strategii rozwoju. Razem z wpływami z oferty przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca pozwoliłoby to osiągnąć zaplanowany wcześniej poziom podwyższenia kapitału. Nasz główny kierunek to rozwój w modelu self-publishing, a więc samodzielne wydawanie większości gier z naszego portfela. W perspektywie do 2027 r. ma to oznaczać kilkukrotny wzrost skali działalności. I właśnie na ten cel chcemy zapewnić sobie finansowanie" - powiedział prezes i główny akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Nowa emisja obejmuje do ok. 2,51 mln akcji serii G. Oferta jest przeprowadzana w trybie subskrypcji prywatnej (bez konieczności publikowania prospektu), skierowanej wyłącznie do zaproszonych do udziału w niej inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, z których każdy obejmie akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro. Emisja jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25% akcji spółki (na koniec dnia 7 sierpnia 2023 r.), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym, wskazano również.

W ofercie udział może wziąć Krafton. Na mocy dodatkowego porozumienia zawartego z Krafton w połowie czerwca tego roku południowokoreański wydawca ma prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G po cenie 40,20 zł za akcję w takiej liczbie, która pozwoli mu utrzymać 10-proc. udział w kapitale zakładowym PCF Group, niezależnie od liczby i ceny akcji serii G obejmowanych przez innych inwestorów.

Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu rusza 9 sierpnia i potrwa do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 18:00 (z możliwością skrócenia). 10 sierpnia spółka ogłosi cenę emisyjną akcji, zaś termin na zawarcie umów objęcia akcji i opłacenie akcji upływa 18 sierpnia. Menedżerami oferty są Trigon Dom Maklerski oraz WOOD & Company Financial Services.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

