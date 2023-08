Wawel odnotował 9,41 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2023 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 7,95 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,39 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 108,86 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 25,42 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 8,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 287,54 mln zł w porównaniu z 242,27 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 40,16 mln zł wobec 21,67 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I połowie 2023 roku spółka wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 31,7 mln zł, co oznacza wzrost o 21,3 mln zł tj. o 204% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w I połowie 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: wzrost przychodów ze sprzedaży o 45,3 mln zł; wzrost wartości kosztu własnego sprzedaży o 20,9 mln zł; wzrost wartości kosztów sprzedaży o 0,6 mln zł; wzrost wartości kosztów ogólnego zarządu o 4,9 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu z działalności spółki.

"Wzrost przychodów o 19% w pierwszym półroczu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 przy jednocześnie mniejszej dynamice wzrostu kosztu własnego sprzedaży wynoszącego 12% spowodowało zwiększenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach" - czytamy dalej.

Spółka wskazała też, że do głównych zagrożeń i czynników ryzyka związanych z drugim półroczem roku należy zaliczyć: znaczący wzrost cen podstawowego surowca do produkcji (ziarna kakaowego), co było szczególnie dotkliwe w II kwartale br. i będzie miało wpływ na wysokość kosztów oraz poziom marży w kolejnych kwartałach; wahania sprzedaży związane ze zmianami strukturalnymi zachodzącymi na rynku detalicznym; dynamiczne zmiany kosztów podstawowych surowców oraz mediów; wystąpienie niekorzystnych dla spółki zmian kursów walutowych (gł. EUR, USD, GBP), co w konsekwencji może wpłynąć na wzrost kosztów zakupu surowców z importu.

"Wzrost cen ziarna kakaowego w całym pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł blisko 23 %, podczas gdy w samym drugim kwartale br. wyniósł ponad 18%. W okresie ostatnich 12 miesięcy tj. od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. cena ziarna kakaowego wzrosła o ponad 750 GBP za tonę, podczas gdy w samym II kwartale br. wzrost ten wyniósł blisko 350 GBP za tonę" - wskazano w materiale.

Ponadto trwająca na Ukrainie wojna oraz wysoka inflacja będą nadal wywierać negatywny wpływ na polską gospodarkę. Towarzyszy temu rosnąca niepewność co do formy i tempa przebiegu ożywienia, które winno nastąpić po tym okresie. Spółka podjęła i podejmuje działania w zakresie optymalizowania kosztów operacyjnych oraz wydatków inwestycyjnych, aby w jak największym stopniu dostosować spółkę do zmieniającego się bardzo dynamicznie otoczenia i sytuacji rynkowej, podano.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 585 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)