Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) wraz ze świadczeniami dodatkowymi za 28,3 mln zł netto, podała spółka. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia do dziewięciu dodatkowych EZT; w razie skorzystania z opcji łączna wartość umowy wyniesie 281,2 mln zł netto.

"Dostawa EZT zostanie zrealizowana do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy EZT objętych przedmiotem opcji zostaną zrealizowane do 19 miesięcy od dnia odbioru przez spółkę pisemnego oświadczenia zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający planuje powiadomienie wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji nie później, niż do dnia 31 maja 2024 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

