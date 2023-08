Inter Cars odnotował ok. 155 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r., co oznacza spadek o ok. 26% r/r, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4,56 mld zł (wzrost o 21% r/r), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

"Wstępnie szacowany skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej spółki za pierwsze półrocze roku 2023 wyniósł około 357 mln zł i jest wyższy o ok. 9% od skonsolidowanego zysku netto za analogiczny okres roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA, wyniósł ok. 1,69 i jest wyższy o ok. 6% od wartości tego wskaźnika na koniec czerwca 2022 roku.

Szacowany poziom zapasów w grupie kapitałowej spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wyniósł około 4 869 mln zł i jest wyższy o ok. 14% w stosunku do stanu na koniec czerwca roku 2022, wskazano także.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i jej grupę kapitałową w pierwszym półroczu 2023 roku zostaną przekazane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze roku 2023, którego publikacja jest zaplanowana na 7 września 2023 roku.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 14,91 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)