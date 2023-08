LiveChat Software odnotował 45,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (tj. kwiecień-czerwiec 2023) wobec 36,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 48,39 mln zł wobec 38,71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 52,89 mln zł wobec 42,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,48 mln zł w I kw. r.obr. 2023/2024 wobec 66,78 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody LiveChat Software (wkrótce Text) w I kwartale roku finansowego 2023/24 wyniosły 83,5 mln zł, grupa osiągnęła w tym czasie zysk netto w wysokości 45,2 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 25% i 25,4% w stosunku do stanu sprzed roku. Zysk operacyjny grupy wzrósł o 25% do 48,4 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 52,9 mln zł po wzroście o 25,8%" - czytamy w komunikacie.

Wzrosty to efekt zarówno zwiększenia liczby klientów rozwiązań spółki, jak i średniego przychodu z jednego konta. Wyrażone w dolarach ARPU produktu LiveChat wyniosło 158,2 USD na koniec kwartału wobec 120,5 USD rok wcześniej. W tym samym czasie ARPU produktu ChatBot wzrosło do 122,5 USD wobec 102,5 USD rok wcześniej, podkreślono w komunikacie.

Na koniec I kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 37 765 a ChatBot 2 804. W lipcu poziom tysiąca klientów przekroczył kolejny produkt spółki - HelpDesk.

"Nie jesteśmy już spółką jednego produktu i jest to jeden z powodów, dla którego zmieniamy nazwę. Dziękujemy naszym akcjonariuszom, którzy praktycznie jednogłośnie zaaprobowali tę propozycję na walnym zgromadzeniu. Ta decyzja jest związana też ze zmianami w naszej strategii i wyzwaniami, które przedstawiamy na stronie text.com" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

W I kwartale marża brutto na sprzedaży wyniosła 81,8%, marża operacyjna 58%, a marża EBITDA 63,4%. Rentowność zysku netto osiągnęła poziom 54,1%.

Spółka wskazuje, że ważnym wskaźnikiem, który pozwala ocenić rozwój grupy jest MRR (Monthly Recurring Revenue - powtarzalne przychody miesięczne). Wartość MRR grupy ze wszystkich produktów, na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 6,47 mln USD. Oznacza to wzrost o 1,1% w stosunku do stanu na koniec marca 2023 r. i o 34,2% w stosunku do stanu sprzed roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 45 mln zł wobec 35,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)