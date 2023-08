Kredyt Inkaso odnotowało 8,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień-czerwiec 2023) wobec 14,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 22,81 mln zł wobec 21,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa sięgnęła 56,2 mln zł wobec 47,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody netto razem wyniosły 62,61 mln zł wobec 56,55 mln zł.

"W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2023 r. Grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 93,2 mln zł, co stanowi wzrost o 13,6 mln zł (+17% r/r) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wielkość wpłat przekroczyła o 34,6 mln zł planowane wpływy na ten okres. Przychody odsetkowe były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (34,6 mln zł w porównaniu do 29,6 mln zł), a razem przychody netto Grupy wyniosły 62,6 mln zł w bieżącym okresie w porównaniu do 56,5 mln zł w okresie porównawczym (+11% r/r)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 2,44 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

(ISBnews)