Stalprodukt odnotował 83,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 265,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

"Zysk netto w I półroczu 2023 roku wyniósł [ogółem] 82 407 tys. zł. W porównaniu do I półrocza 2022 roku, kiedy wyniósł 265 971 tys. zł, spadł o 69%. Za wyjątkiem Segmentu Profili, który odnotował stratę, pozostałe segmenty operacyjne odnotowały w I półroczu br. dodatnie wyniki" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 134,12 mln zł wobec 346,41 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 224,96 mln zł wobec 434,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 544,95 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 3 051,44 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Segmentu Blach wyniosły w raportowanym okresie 861 529 zł i wzrosły jedynie nieznacznie, bo o 0,1%, w porównaniu do I półrocza 2022 r. Wynik Segmentu wyniósł 181 545 tys. zł, co oznacza spadek o 22,6% w odniesieniu do 2022 r. W konsekwencji, spadła również w raportowanym okresie do 21,1% marża Segmentu Blach (z 27,2% w roku 2022)" - czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży Segmentu Profili spadły o 37,9% r/r do 369,5 mln zł. Spadek (o 24% r/r) zanotowano także pod względem wolumenów sprzedaży. Przyczyną takich spadków jest znaczne osłabienie popytu na wyroby segmentu oraz spadki cen w stosunku do I półrocza 2022 roku. W konsekwencji Segment odnotował stratę w wysokości 26,34 mln zł, podano także.

W I półroczu 2023 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 1 145,98 mln zł i były niższe o 16,8% r/r.

"W strukturze sprzedaży poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy należy odnotować wzrost udziału Segmentu Blach (z 28,2% do 33,9%), utrzymanie udziału Segmentu Cynku (45,0%), przy jednoczesnym spadku udziału sprzedaży Segmentów Profili (z 19,5% do 14,5%) oraz Pozostałej Działalności (z 7,2% do 6,6%)" - podsumowano.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)