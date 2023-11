Stalprodukt odnotował 13,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 88,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,11 mln zł wobec 116,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 065,24 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 446,83 mln zł rok wcześniej.

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży blach transformatorowych w stosunku do III kwartału 2022 roku o 6,2%. Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu do III kwartału 2022 roku wyniósł 137 805 tys. zł, tj. 29,6%. Głównym czynnikiem był silna korekta cenowa na produkty segmentu sięgająca nawet 25 %, podano w raporcie.

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do III kwartału 2022 o 8,6 %. Dodatkowo w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 74 617 tys. zł, tj. o 33,6 %. Przyczyną takich spadków jest znaczne osłabienie popytu na wyroby segmentu oraz spadki cen w stosunku do III kwartału 2022 roku. Spadek średnich cen na produkty Segmentu w stosunku do III kwartału 2022 roku wyniósł ponad 26 %. Powyższe wpłynęło negatywnie na rezultaty Segmentu. W konsekwencji Segment odnotował stratę w wysokości 17 495 tys. zł, podano także.

W III kwartale 2023 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 492 755 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 664 064 tys. zł, były niższe o 25,8 %, jednocześnie Segment odnotował stratę w wysokości 4 378 tys. zł, podano.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 97,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 354,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 610,18 mln zł w porównaniu z 4 498,27 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż cynku za 9 miesięcy 2023 r. wyniosła 104,6 tys. t (w tym 29,1 tys. t w III kwartale 2023) i była niższa o 8,8 tys. t (-7,7%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w porównywalnym okresie 2022 roku. Sprzedaż srebra (metal Dore'a) w tym okresie wyniosła 336,9 tys. uncji (w tym 97,1 tys. uncji w III kwartale 2023) i była niższa o 101,3 tys. uncji (-23,1%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej za I-III kw. 2022 r. Sprzedaż ołowiu rafinowanego za pierwsze trzy kwartały wyniosła 7,3 tys. t (w tym 2,8 tys. t w III kwartale 2023) i był niższa 0,5 tys. t (-6%) w porównaniu do sprzedaży w analogicznym okresie roku 2022 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 236,55 mln zł wobec 356,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

