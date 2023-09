Stalprofil odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 67,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 12,58 mln zł vs 71,97 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 25,51 mln zł wobec 88,63 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 34,22 mln zł wobec 96,45 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik EBITDA grupy kapitałowej z działalności obu segmentów wyniósł w I półroczu 2023 r. 34 218 tys. zł i był niższy o 65% r/r. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 25 511 tys. zł, na co miał wpływ głównie niższy o 76 765 tys. zł wynik brutto ze sprzedaży. Spadek r/r kosztów ogólnego zarządu wyniósł 7 368 tys. zł (-23% r/r), głównie w segmencie stalowym. Koszty sprzedaży zanotowały spadek o 3 303 tys. zł (-11% r/r), głównie w segmencie infrastruktury w wyniku spadku wolumenu sprzedaży. Saldo z działalności finansowej było ujemne, wynosząc 8 135 tys. zł, gdzie odnotowano znacząco wyższy poziom kosztów odsetkowych związany z wyższymi stopami procentowymi finansowania zewnętrznego. Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Stalprofil S.A. za sześć miesięcy 2023 roku wyniósł 12 581 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 822,6 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 1 179,52 mln zł rok wcześniej.

"W warunkach spadku popytu na stal (w okresie I-V 2023 r. o 20,7% r/r), Grupa zrealizowała w I półroczu 2023 r. o 9,5% niższy r/r wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych. Przychody ze sprzedaży w segmencie stalowym wyniosły w I półroczu 2023 r. ponad 444 mln zł i były niższe r/r o 29%. Jest to efektem diametralnie różnych warunków rynkowych panujących na rynku stali w rozpatrywanych okresach. I półrocze 2022 r. było dla rynku stali wyjątkowe, tak pod względem gwałtownego wzrostu popytu, jak i rekordowych cen wyrobów hutniczych, które po wybuchu wojny w Ukrainie osiągały swoje maksima. Natomiast I półrocze 2023 r. to okres spadku popytu na stal i kontynuacja trendu spadkowego cen, zapoczątkowanego już w II kwartale 2022 r. [...] W segmencie infrastruktury sieci przesyłowych w I półroczu 2023 r. Izostal S.A. wykazał spadek wolumenu sprzedaży izolacji antykorozyjnych o 45,9%, co wynika z harmonogramu dostaw na rzecz Gaz-System S.A. - głównego odbiorcy wyrobów Izostalu. Odnotowany w I półroczu 2023 r. spadek przychodów spółka traktuje jako przejściowy. Rynek gazowy wykazuje znaczący potencjał, co potwierdzają plany zarówno OGP Gaz-System S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. jak i innych podmiotów branżowych, zarówno krajowych, jak zagranicznych. Na rynku krajowym obserwuje się jednak przejściowe opóźnienie realizacji inwestycji, na co wpływ ma między innymi wstrzymanie środków unijnych z KPO. Wg Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, za pierwsze pięć miesięcy 2023 r. nastąpił spadek zużycia jawnego rur stalowych o 27,7% r/r. [...] W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych wyniosły ponad 378 mln zł i były niższe r/r o 31%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 8,32 mln zł wobec 61,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

