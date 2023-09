Właściwy dla Grupy Klepsydra sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian w statucie, m.in. zmiany nazwy z Merit S.A. na Grupa Klepsydra S.A., podała spółka.

Pod koniec czerwca Grupa Klepsydra w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na NewConnect spółki Merit jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego weszła na GPW, przypomniano.

"Grupa Klepsydra jest już oficjalną nazwą spółki notowanej na NewConnect. Jest to zmiana formalna, my działamy wciąż bez zmian, na wysokich obrotach. Cieszymy się jednak, że już będziemy mogli budować naszą rozpoznawalność jako Grupa Klepsydra. Jesteśmy pierwszą grupą skupiającą spółki funeralne na GPW i zamierzamy dowieść, że jest to stabilny, ale też perspektywiczny sektor. Jak do tej pory konsekwentnie realizujemy nasze obietnice i tego będziemy się trzymać w przyszłości. A plany mamy ambitne, ponieważ budujemy największą grupę funeralną w Polsce" - powiedział prezes spółki holdingowej Grupa Klepsydra Marek Cichewicz, cytowany w komunikacie.

Grupa Klepsydra S.A. to wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu, notowana na rynku NewConnect.

