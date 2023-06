Grupa Klepsydra, która w wyniku odwrotnego przejęcia spółki Merit weszła we wtorek na giełdowy rynek New Connect, planuje konsolidację rynku funeralnego w Polsce, na co chce pozyskać - z dwóch emisji akcji - łącznie niemal 30 mln zł w tym roku, poinformowali przedstawiciele grupy. Celem jest budowa w ciągu 5 lat silnej grupy-lidera posiadającej ok. 20 podmiotów i do 10 proc. udziału w bardzo rozdrobnionym rynku. W przyszłości Grupa chce przejść na rynek główny GPW.

"Grupa Klepsydra to nowoczesna firma z tradycjami, jeden z najsilniejszych podmiotów na rynku funeralnym z Polsce. Od wczoraj jesteśmy notowani na giełdzie i jako pierwsi z branży nie tylko wchodzimy na GPW, ale też zamierzamy realizować przejęcia na tym rynku na tak dużą skalę. Rynek funeralny jest rynkiem stabilnym, dlatego zamierzamy rosnąć dzięki przejęciom" - powiedział prezes spółki holdingowej Grupa Klepsydra Marek Cichewicz, na konferencji prasowej.

"W ciągu kilku lat planujemy wypracować skokowy wzrost wyników finansowych oraz pozyskać do 10 proc. udziału w bardzo rozdrobionym rynku funeralnym w Polsce, co zapewni nam pozycję lidera tego rynku. Mamy ambitne plany, a przed nami bardzo dużo pracy, jednak jesteśmy przekonani, że inwestorzy docenią nie tylko obecną strukturę Grupę Klepsydra, ale przede wszystkim naszą przyszłość. Co najważniejsze, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji naszej strategii" - dodał.

Wskazał, że wartość rynku funeralnego w Polsce to 4-5 mld zł, a rynek jest bardzo rozdrobniony z ok. 2,5 tys. podmiotów i ma problemy z sukcesją, ponieważ blisko 60 proc. firm zostało założonych w latach 80. i 90., co sprzyja planom konsolidacji. Rynek jest stabilny, a popyt na usługi pogrzebowe jest uzależniony od liczby zgonów, która od kilkudziesięciu lat utrzymuje się na stałym poziomie ok. 400 tys. (z wyjątkiem czasu pandemii).

Wiceprezes Paweł Łapiński powiedział, że do końca 2023 r. Grupa planuje dokonać dwóch akwizycji. Kolejne przejęcia podmiotów o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2027.

"Plany na ten rok to dokonanie akwizycji dwóch firm, z których każda realizuje ok. 1000 pogrzebów rocznie, działających w dużych miastach. Jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach, które oczywiście są poufne. Firmy, które planujemy przejąć, nie mają krematoriów, a jeśli je przejmiemy to do puli naszych przychodów dojdzie jeszcze kilkanaście milionów złotych. Przejęcie może zostać dokonane poprzez zakup za gotówkę, akcje lub hybrydowo - i gotówka i akcje" - powiedział ISBnews Łapiński.

Spółka podała, że na przejęcia firm z sektora funeralnego w Polsce zamierza pozyskać blisko 30 mln zł do końca 2023 r. Do końca czerwca 2023 r. Grupa planuje zamknąć pierwszą emisję akcji, z której zamierza pozyskać 6,75 mln zł. Walne zgromadzenie spółki 20 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę także o drugiej emisji akcji, w ramach której Grupa Klepsydra planuje wyemitować nie więcej niż 7 750 000 akcji i pozyskać ok. 23 mln zł. Oferta ta będzie skierowana do wybranych dużych inwestorów branżowych i finansowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Ponadto na przejęcia Grupa chce przeznaczać rocznie do 80 proc. zysku netto.

"Jest bardzo duże zainteresowanie naszą branżą i emisją zarówno firm polskich jak i zagranicznych, dlatego mamy duże oczekiwania co do powodzenia emisji [...] i wszystko wskazuje na to, że osiągnięcie naszych celów odbędzie się już bez dalszych emisji, czyli będzie rosła wartość naszych akcji" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że dzięki przejęciom Grupa Klepsydra wypracuje skokowy wzrost wyników finansowych. W przyszłości Klepsydra chce też przejść na rynek główny warszawskiej GPW i być także spółką dywidendową - od 2024 r. chciałaby przeznaczać do 20 proc. zysku netto na dywidendę.

"Myślę, że główny rynek giełdy to tylko kwestia czasu. Musimy nabrać wartości, zwiększyć przychody i to wszystko spowoduje, że w naturalny sposób dojdziemy do rynku głównego giełdy" - powiedział wiceprezes.

Grupa Klepsydra to wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce. Jest pierwszą spółką z segmentu funeralnego notowaną na warszawskiej GPW, a także jedną z kilku jakie są notowane na giełdach na świecie.

20 czerwca 2023 r. walne zgromadzenie notowanej na New Connect spółki Merit podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji na rzecz wspólników Grupy Klepsydra w zamian za wniesienie do Merit udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Klepsydra. Walne postanowiło także o zmianie nazwy spółki Merit na Grupa Klepsydra. Tym samym Merit nabył własność udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Klepsydra, a wspólnicy Grupy Klepsydra objęli akcje Merit. Przewidywana rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Merit i zmiany nazwy na Grupa Klepsydra jest spodziewana do 30 lipca 2023 r.

Grupa Klepsydra to spółka holdingowa, a wiodącymi spółkami są: Firma Pogrzebowa Klepsydra, która świadczy usługi pogrzebowe, cmentarne, kremacyjne; Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe, specjalizująca się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów oraz spółka Centrum Pogrzebowe, która realizuje inwestycję budowy spopielarni i cmentarza w Krakowie oraz zarządza tymi obiektami.

W 2022 r. przychody Grupy wyniosły 29,6 mln zł, EBITDA 7,9 mln zł, zysk operacyjny 6,5 mln zł, natomiast zysk netto 5,1 mln zł. Przychody Grupy są zdywersyfikowane - ok. 39 proc. pochodzi z usług pogrzebowych, 23 proc. z kremacji, a ok. 27 proc. stanowiły międzynarodowe usługi pogrzebowe. Pozostałe ok. 10 proc. to administracja cmentarzami i usługi florystyczne. Grupa zatrudnia ok. 70 osób.