Grupa Erbud w drugie półrocze 2023 r. weszła z portfelem zleceń na poziomie ok. 2,8 mld zł, podała spółka.

"Grupa Erbud w drugie półrocze 2023 r. weszła z portfelem zleceń na poziomie ok. 2,8 mld zł. Wartość portfela przypadająca na 2023 to ok. 1,6 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość portfela na dzień 30 czerwca 2022 wynosiła 2,4 mld zł, z czego na rok 2022 przypadało 1,7 mld. zł. W okresie styczeń -sierpień 2023 Grupa podpisała kontrakty na wartość ok. 1 538 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podała też, że na koniec czerwca 2023 r. portfel zleceń w działalności kubaturowej w kraju wynosił 1,1 mld zł wobec 1,7 mld zł na koniec czerwca 2022 r., przy czym na II półrocze 2023 r. przypada 0,69 mld zł.

W czerwcu 2023 r. portfel zamówień zagranicznych wynosił 0,6 mld zł. w porównaniu ze 0,3 mld zł w analogicznym okresie roku 2022r., przy czym na II półrocze 2023 r. przypada 0,56 mld zł.

Na koniec czerwca 2023 r. segment drogowo-inżynieryjny posiada portfel zamówień o wartości 0,229 mld zł, z czego na rok 2023 przypada 0,2 mld zł. W porównywalnym okresie 2022 portfel w tym segmencie wynosił 0,15 mld zł.

Na koniec czerwca 2023 r. segment OZE posiadał portfel zamówień o wartości 0,56 mld zł, z czego na rok 2023 przypada 0,39 mld zł. W porównywalnym okresie 2022 portfel w tym segmencie wynosił 0,47 mld zł.

Na koniec czerwca 2023 r. segment serwis dla branży energetycznej za granicą posiadał portfel zamówień o wartości 0,23 mld zł, z czego na rok 2023 przypada 0,15 mld zł. W porównywalnym okresie 2022 r. portfel w tym segmencie wynosił 0,12 mld zł.

Na koniec czerwca 2023 r. segment usług dla przemysłu posiadał portfel zamówień o wartości 0,1 mld zł, z czego na rok 2023 przypada 0,08 mld zł. W porównywalnym okresie 2022 portfel w tym segmencie wynosił 0,15 mld zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

