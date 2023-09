Grupa Erbud, która w lipcu podpisała porozumienie o współpracy z Daewoo Engineering & Construction, prowadzi rozmowy na temat współpracy z kolejnymi firmami koreańskimi, poinformował prezes Grupy Erbud Dariusz Grzeszczak..

"Podpisaliśmy list intencyjny na temat współpracy z Daewoo, ale jest jeszcze kilka innych firm, z którymi rozmawiamy, a to dotyczy budowy w sektorze przemysłowym i infrastrukturalnym w Polsce m.in. CPK i tutaj my będziemy prawdopodobnie występować jako podwykonawca dla firmy koreańskiej, ale też jest mowa o budowie elektrowni atomowej, ale to jest perspektywa kilku lat" - powiedział Grzeszczak podczas telekonferencji.

W lipcu br. Erbud podpisał porozumienie o współpracy z Daewoo Engineering & Construction, a firmy mają wspólnie realizować projekty w segmencie energetyki i kluczowych sektorach przemysłu, sektorze infrastrukturalnym czy wojskowym. Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. jest dostawcą usług inżynierii lądowej i robót budowlanych.

Grzeszczak zaznaczył też, że Grupa Erbud pilnuje kosztów, ale głównie opiera się to na tym, aby nowe kontrakty były podpisywane na bezpiecznych marżach. "Nie sztuką jest zbudować duży portfel. Pilnujemy, żeby te oferty były skalkulowane bezpieczne" - podkreślił prezes.

"Myślę, że niedługo poinformujemy m.in. o kontraktach w mieszkaniówce i to będzie ok. 100-200 mln zł" - dodał,

Grupa Erbud podała w raporcie kwartalnym, że w drugie półrocze 2023 r. weszła z portfelem zleceń na poziomie ok. 2,8 mld zł, zaś w prezentacji przedstawionej podczas telekonferencji podała, że łączny portfel zleceń - uwzględniający własne projekty OZE realizowane przez Onde - wyniósł 3,468 mld zł na koniec czerwca 2023 r. .

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 3,86 mld zł skonsolidowanych przychodów.

