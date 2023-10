Protektor odnotował 61 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,53 mln zł wobec 63 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,79 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 25,46 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 52,63 mln zł w porównaniu z 52,94 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,77 mln zł wobec 5,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 rentowność na poziomie EBITDA wyniosła 11%, natomiast zysk brutto grupy ukształtował się na poziomie 2 mln zł, co oznacza wzrost o 91% rok do roku. W drugim półroczu będziemy skupiać się w dalszym ciągu na optymalizacji kosztowej, poprawie efektywności wytwarzania oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. W obszarze sprzedaży nie będziemy zwalniać tempa - zwiększymy udział nowych produktów w sprzedaży oraz zwiększymy naszą aktywność w postępowaniach przetargowych również na rynkach zagranicznych" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)