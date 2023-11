Protektor odnotował 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,5 mln zł wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,48 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 24,57 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 65 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 76,12 mln zł w porównaniu z 77,52 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 8,3 mln zł wobec 7,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa Protektor pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży (-1,8% r/r) osiągnęła wynik EBITDA o 5,3% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Znaczący wpływ na poprawę wyników miały oszczędności wygenerowane na poziomie kosztów administracyjnych i sprzedaży. W samym III kwartale 2023 roku były one niższe o 1 mln zł (-12,6% r/r), co w ujęciu narastającym dało oszczędność na poziomie 2 mln zł (-8,2% r/r). Tym samym zrealizowaliśmy nasz cel, aby pomimo rosnących cen surowców, towarów, usług, a także kosztów pracy, zachować dotychczasowy poziom rentowności grupy. Negatywny wpływ na wynik netto III kwartału miały koszty finansowe, głównie za sprawą różnic kursowych, które obciążyły wynik kwotą 0,7 mln zł. Pozytywnym aspektem jest poprawa przepływów z działalności operacyjnej, które osiągnęły poziom 2 mln zł (+0,8 mln zł r/r)" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że w III kwartale 2023 roku udział nowej kolekcji w sprzedaży ogółem stanowił 20,5% (4,9 mln zł), wobec 5,2% w III kwartale 2022 roku. Znacząco zwiększyła się również wartość przychodów wygenerowanych z postępowań przetargowych - w ujęciu narastającym była to kwota 4,2 mln zł (+267,2% r/r).

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 1,73 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

