Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Scanway na rynku NewConnect na 11 października br., podała spółka. W dniu debiutu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 1 290 000 akcji serii A, B i C.

Scanway to polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle, której teleskop oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie w ramach misji STAR VIBE. Jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Spółka rozwinęła dwa obszary biznesowe, które na świecie przeżywają obecnie znaczący rozwój: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne).

(ISBnews)