Grupa Kęty podwyższyła prognozę tegorocznego zysku netto o 16% wobec oczekiwań z lipca br. do 565 mln zł, zysku EBIT - o 10% do 690 mln zł i zysku EBITDA - o 7% do 870 mln zł, podała spółka. Jednocześnie prognoza przychodów uległa obniżeniu o 1% do 5 200 mln zł.

"Głównymi przyczynami korekty jest zakładane osiągnięcie przez Segmenty Grupy Kapitałowej wyższych od prognozowanych poprzednio poziomów EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej (ok. 60 mln zł), niższych kosztów finansowych netto (ok. 20 mln zł) oraz wyższej o ok. 10 mln zł wartości aktywa na podatek odroczony z tytułu prowadzonych inwestycji objętych ulgami" - czytamy w komunikacie.

Największy udział we wzroście prognoz EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej miał Segment Systemów Aluminiowych (ok. 40 mln zł). Segment Wyrobów Wyciskanych oraz Segment Opakowań Giętkich szacują wzrost prognoz o ok. 10 mln zł każdy, podano także.

"W związku z utrzymującym się wysokim poziomem przepływów z działalności operacyjnej, przesunięciem części płatności inwestycyjnych na kolejny rok oraz zakładanym brakiem presji na kapitał pracujący ze strony cen surowców w IV kwartale, szacowany dług netto na koniec roku wyniesie ok. 1 050 mln zł, a więc o ok. 150 mln poniżej prognozy opublikowanej 27 lipca br." - czytamy dalej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)