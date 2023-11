Drago entertainment odnotowało 0,67 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,53 mln zł wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,3 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2,63 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,3 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 mln zł w porównaniu z 6,83 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,86 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"To niezwykle satysfakcjonujące, że mimo wymagającej sytuacji na rynku Drago cały czas pnie do góry, osiągając rekordowe wyniki. Naszym motorem napędowym pozostaje globalny hit 'Gas Station Simulator'. Tytuł niezmiennie utrzymuje swoje wierne grono fanów, równolegle pozyskując nową rzeszę zainteresowanych. Na nasze osiągnięcia wpływa też przemyślana strategia dystrybucji oraz konsekwentne podejście do rozwoju, co udowodniliśmy w październiku, z sukcesem debiutując na głównym rynku GPW, ogłaszając jednocześnie strategię na lata 2024-2025" - skomentowała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Reklama

W okresie styczeń-wrzesień br. największe przychody przyniosła gra "Gas Station Simulator" - 8,46 mln zł, podano w raporcie.

"Stan środków pieniężnych na dzień 30 września 2023 roku wynosił 2 859 587,88 zł. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i nie posiada kredytów ani pożyczek. Tym samym ma środki zabezpieczające rozwój dotychczas wydanych projektów, poprzez produkcję kolejnych dodatków i update'ów, a także produkcję kolejnych tytułów, w tym przede wszystkim 'Winter Survival', 'Road Diner Simulator' i 'Airport Contraband'" - czytamy dalej.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 r. w Krakowie. Spółka przeszła na rynek główny GPW z NewConnect w październiku 2023 r.

(ISBnews)