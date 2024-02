PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - podpisała umowy na budowę do 2026 roku 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 180 MW, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

"Podpisane umowy na budowę nowych elektrowni fotowoltaicznych to ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Grupa PGE prowadzi w zielonej zmianie, będąc liderem transformacji energetycznej w Polsce. Jest to możliwe dzięki konsekwentnie prowadzonym inwestycjom" - powiedział prezes PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski, cytowany w komunikacie.

Największe spośród nowych farm to: PV Kleszczów o mocy 50 MW, PV Wrzosów o mocy 32 MW, PV Srebrzyszcze o mocy 30 MW i PV Jeziórko 3 o mocy 30 MW, wymieniono.

Farma PV Kleszczów to instalacja składająca się z ok. 90 tys. bifacjalnych modułów, która zostanie uruchomiona do połowy 2025 roku. Zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni węgla brunatnego w powiecie bełchatowskim na działce o powierzchni około 50 ha.

PV Wrzosów to instalacja składająca się z ok. 59 tys. bifacjalnych modułów, która powstanie w województwie lubelskim, powiecie radzyńskim na działce o powierzchni około 42 ha. Inwestycja zostanie ukończona na początku 2026 r.

PV Srebrzyszcze będzie się składać z ok. 45 tys. bifacjalnych modułów i powstanie w województwie lubelskim na działce o powierzchni około 30 ha do końca 2025 r.

Farma fotowoltaiczna Jeziórko 3 o mocy 30 MW stanowi kolejny etap inwestycji Jeziórko, razem z farmami Jeziórko 1 i Jeziórko 2 o mocy 50 MW każda. Projekt będzie realizowany w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim. Będzie się składać z ponad 56 tys. bifacjalnych modułów i powstanie do połowy 2025 r. na działce o powierzchni ok. 37 ha.

Pozostałe farmy to: PV Pokrzywnica, PV Klejniki, PV Kliny, PV Łempin, PV Mielec, PV Kościerzyn Wielki, PV Pacanowice, PV Stęgosz, PV Tarchały Wielkie oraz PV Tyszki Wądołowo, wynika także z materiału.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 33 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2 530 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

