Global Cosmed od 1 marca 2024 r. zmienił nazwę na Dr. Miele Cosmed Group i zdecydował się na przekształcenie struktury firmy po zakończeniu modernizacji i rozbudowie zakładów produkcyjnych, w tym wprowadzonej w nich specjalizacji produkcyjnej oraz rebrandingu marek: Kret, Bobini, Sofin i Apart, podała spółka.

1 marca 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia dwóch spółek grupy kapitałowej jednego z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej na rynku. Trwającemu od listopada procesowi łączenia towarzyszą zmiany w zarządzie spółki dominującej, wprowadzenie nowej nazwy i szeregu optymalizacji organizacyjnych, podano.

"W ramach grupy kapitałowej połączone zostały polskie spółki, jednocześnie zmieniono nazwę podkreślając rodzinny charakter firmy. Efektem połączenia będą usprawnienia organizacyjne ograniczające koszty i procesy na poziomie wewnątrzgrupowej obsługi oraz przekierowanie uwolnionych zasobów na rozwój sprzedaży i docelowo podwojenie skali biznesu w perspektywie najbliższych lat" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że zaplanowane i przeprowadzone przez zarząd połączenie Global Cosmed i Global Cosmed Group to część planu rozwoju firmy. Na jej czele stoi prezeska Magdalena Miele, za obszar kontraktów B2B i współpracę w zakresie private label z największymi sieciami handlowymi w Europie odpowiedzialny jest Arthur Mielimonka, syn założyciela firmy, a w skład zarządu wchodzą także Kamil Szlaga odpowiedzialny za finanse i relacje inwestorskie oraz Michał Czajka, nowy członek zarządu, do tej pory zasiadający w organach spółki Global Cosmed Group - odpowiada za globalny rozwój brandów należących do grupy kapitałowej.

Zarząd Dr.Miele Cosmed Group przedstawi strategię rozwoju Grupy wraz z publikacją wyników finansowych za 2023 r. planowaną na 24 kwietnia br., podano także.

"Zgodnie z priorytetami w ostatnich latach rozbudowany został i zmodernizowany park maszynowy, przeprowadzony został relaunch marek będących znakami rozpoznawczymi firmy (Bobini, Kret, Apart i Sofin), przeprowadzono także proces specjalizacji zakładów produkcyjnych (Fabryka w Radomiu – kosmetyki, Fabryki w Jaworze i niemieckim Stadtilm - chemia gospodarcza). Kolejnym krokiem jest optymalizacja struktur organizacyjnych. Połączenie spółek ograniczy działania i koszty na poziomie wewnątrzgrupowej obsługi, w szczególności: księgowości, administracji magazynowej, prawnej, kontrolingu oraz utrzymywania systemów informatycznych. Oszczędzimy czas i energię na działania wewnętrzne przekierowując ją na rozwój naszej pozycji na rynku" - powiedziała prezes Dr. Miele Cosmed Group Magdalena Miele, cytowana w komunikacie.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)