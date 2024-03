Skorygowana EBITDA Grupy Allegro dla działalności w Polsce wyniosła 905,7 mln zł (wzrost o 28% r/r) w IV kw. 2023 r., podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, w Polsce wzrosła w tym okresie o 8,5% r/r.

Reklama

"Zwyżkujące przychody przy nieustannej kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanego zysku EBITDA z działalności w Polsce o 28% r/r do prawie 3 mld zł w 2023 roku, z czego prawie jedna trzecia została wygenerowana w czwartym kwartale, kiedy to skorygowany zysk EBITDA wzrósł również o 28% r/r do 905,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W całym 2023 r. skorygowana EBITDA dla grupy wyniosła 2,54 mld zł wobec 2,15 mld zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podano w raporcie.

Reklama

"Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w 2023 roku o 11% r/r do 54,8 mld zł, niezmiennie przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej. W czwartym kwartale GMV zwiększyło się o 8,5% r/r" - czytamy dalej.

Skonsolidowana wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową Allegro, zwiększyła się o 11% r/r, zaś w samym czwartym kwartale - o 6,8% r/r.

"Allegro dobrze zakończyło 2023 rok, odnotowując wzrost GMV w Polsce o 8,5% r/r w czwartym kwartale nawet w obliczu wciąż ograniczonych wydatków konsumenckich w okresie świątecznym. Nasze starania nakierowane na podwyższenie marż i obniżenie kosztów w ciągu ostatniego roku opłaciły się i przełożyły na wzrost, Skorygowanego zysku EBITDA w Polsce o 28% do 906 mln zł w czwartym kwartale. Dzięki wyższym marżom i niższym inwestycjom kapitałowym obniżyliśmy naszą dźwignię finansową do wygodnego poziomu 1,8x, czyli takiego, jaki mieliśmy przed przejęciem Grupy MALL i WE|DO w kwietniu 2022 roku" - skomentował CFO Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Przychody z działalności w Polsce wzrosły o 19,7% r/r do prawie 8 mld zł w ubiegłym roku dzięki wyższej stawce prowizji od sprzedaży (take rate) i wzrostowi przychodów z działalności reklamowej o 31% r/r. W samym ostatnim kwartale roku przychody w Polsce zwiększyły się o 18,4%, podano także.

"Allegro generuje 94% swojego biznesu w Polsce, gdzie jest też najpopularniejszym miejscem robienia zakupów online. Liczba aktywnych kupujących w Polsce wzrosła w czwartym kwartale do 14,6 mln, a generowane przez nich średnie roczne GMV zwiększyło się o 6,4% r/r. Allegro Smart! i Allegro Pay są synonimami wygodnych i niedrogich e-zakupów, zwiększając lojalność klientów. Smart! to obecnie najpopularniejszy program lojalnościowy nie tylko w Polsce, ale także w Czechach. Wszyscy polscy klienci korzystają już z nowych warunków usługi, co tylko potwierdza jego wartość. Allegro dalej upraszcza strukturę współfinansowania programu, nie powodując przy tym dużych rotacji wśród konsumentów i sprzedawców" - czytamy dalej w komunikacie.

Liczba aktywnych kupujących na Allegro w Polsce wzrosła siódmy kwartał z rzędu, osiągając poziom 14,6 mln na koniec 2023 roku. Średnia wartość GMV na aktywnego kupującego/kupującą zwiększyła się zaś o 6,4% r/r do 3 739 zł rocznie w czwartym kwartale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)