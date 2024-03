Dino Polska odnotowało 1 405,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1 132,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Z raportu finansowego Dino wynika, że w całym 2023 roku sieć sklepów miała przychodyo 29,6 proc. większe, niż w poprzednim roku. Zysk netto był o 24,1 proc. większy niż w 2022 r.

Mimo niezłych, jak się wydaje wyników, po publikacji sprawozdania akcje Dino ponowne potaniały, pogłębiając spadek trwający od 26 lutego. Tuż po otwarciu sesji na warszawskiej giełdzie cena akcji Dino spadała o 8,4 proc. do 380 zł.

Analitycy oczekiwali lepszych wyników w IV kwartale

Według konsensu prognoz analityków ankietowanych przez PAP w samym IV kwartale 2023 r. wyniki Dino Polska powinna znacznie wyższe od pokazanych.

Z wyliczeń PAP Biznes, zysk netto grupy Dino Polska w samym czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 348,4 mln zł, podczas gdy prognozy analityków były na poziomie 398,8 mln zł, o 50 mln wyższym. Także EBIT i przychody było znacznie poniżej oczekiwań. W IV kwartale 2023 r. EBITDA Dino Polska wyniosła 553,5 mln zł (więcej niż przed rokiem) o 10 proc. mniej od konsensu prognoz analityków według PAP.

Wyniki finansowe Dino Polska

Zysk operacyjny wyniósł 1 875,86 mln zł wobec 1 537,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 232,68 mln zł wobec 1 837,95 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podano w raporcie.

W samym IV kw. 2023 r. zysk EBIT wyniósł 459,6 mln zł wobec 437,7 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA - odpowiednio: 553,5 mln zł wobec 518,5 mln zł rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Marża EBITDA wyniosła 8,3% w IV kw. 2023 r. wobec 9,1% rok wcześniej, zaś w całym 2023 r. sięgnęła 8,7% wobec 9,3% w całym 2022 r.

"Marża zysku operacyjnego zmniejszyła się z 7,8% w 2022 r. do 7,3% w 2023 r. Na rentowność spółki w 2023 r. niekorzystnie wpływała inflacja cen towarów nabywanych od producentów żywności i odpowiednio niższa dynamika wzrostu cen, po których towary te były później sprzedawane w sklepach Dino. Czynnik ten był kompensowany wysoką dyscypliną spółki w obszarze kosztów sprzedaży i marketingu oraz ogólnego zarządu, skutkującą poprawą ich efektywności" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25 666,26 mln zł w 2023 r. wobec 19 801,62 mln zł rok wcześniej.

W samym IV kw. 2023 r. przychody wyniosły 6 698 mln zł wobec 5 693 mln zł rok wcześniej (wzrost o 17,7% r/r).

"Przychody ze sprzedaży wzrosły o 5 864,6 mln zł, czyli o 29,6%, do 25 666,3 mln zł w 2023 r., w porównaniu z 19 801,6 mln zł w 2022 r. Wzrost ten był wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 5 049,1 mln zł, czyli o 28,8%, do 22 606,5 mln zł w 2023 r. w porównaniu z 17 557,4 mln zł w 2022 r. Przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o 815,6 mln zł, czyli o 36,3%, do 3 059,8 mln zł w 2023 r. z 2 244,2 mln zł w 2022 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim efektem zwiększenia skali działalności Grupy Dino Polska, głównie poprzez: (i) wzrost liczby sklepów o 11,6% oraz (ii) wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejących sklepach (LfL) o 17,2%, na który w pewnym stopniu wpłynęła wysoka inflacja cen żywności" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Wzrost przychodów w ujęciu porównywalnym (LFL) w ub.r. wyniósł 17,2% r/r (wobec +28,5% r/r w 2022 r.), podano także w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 1 171,05 mln zł wobec 894,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

